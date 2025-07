Aversa, Mottola lascia il M5S e si avvicina ai Moderati. Carratù: “Iniziato il mercato delle vacche”

Clima teso in maggioranza, e ora anche gli equilibri politici si ridisegnano. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un passaggio di casacca da parte del consigliere comunale Antonio Mottola, che nel corso della seduta di ieri del consiglio comunale si è ufficialmente dichiarato indipendente, uscendo dal Movimento Cinque Stelle.

Un’uscita silenziosa ma politicamente rilevante: Mottola ha infatti garantito il numero legale e votato a favore del riequilibrio di bilancio insieme alla maggioranza, segnando di fatto un cambio di posizionamento. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle non usa mezzi termini e parla di “tradimento politico, etico e istituzionale” in una nota ufficiale, chiedendone le dimissioni.

Al momento il consigliere non ha rilasciato dichiarazioni ai nostri microfoni, ma secondo fonti ben informate sarebbe vicino all’area dei Moderati. Il passaggio potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. A rafforzare i rumors, anche un dettaglio che non è passato inosservato: questa mattina Mottola è stato visto insieme al presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti, e al consigliere regionale Giovanni Zannini, presente in città per la riunione dell’Ambito con i sindaci dell’Agro Aversano.

Dura la reazione dell’opposizione. Il consigliere comunale Dino Carratù parla apertamente di “mercato delle vacche”, riferendosi sia alla defezione mattutina dei consiglieri di Forza Azzurra – poi rientrata in parte nel pomeriggio – sia alla dichiarazione di indipendenza di Mottola.

L’intervista