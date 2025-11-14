Aversa. Limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari e un nuovo dosso rallentatore per evitare che via Salvo D’Acquisto si trasformi, soprattutto la sera, in una sorta di pista da Gran Premio. La decisione arriva dopo alcuni video realizzati dai residenti – diventati virali sui social – che documentavano auto, minicar e scooter sfrecciare a velocità sostenuta lungo l’arteria.

Aversa, misure anti-movida in via D’Acquisto: limite a 30 km\h, dossi e ingressi controllati in piazza Harris

Le misure sono state annunciate dal sindaco Franco Matacena con un post su Facebook. L’obiettivo è scoraggiare il fenomeno della malamovida che interessa la zona, frequentata in particolare dai più giovani. “Un’arteria molto frequentata, soprattuto nel weekend dai più giovani, che ora potrà essere percorsa in condizioni di maggiore sicurezza”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo che sono state autorizzate anche “le procedure per l’automazione degli accessi a Piazza Paul Harris”, uno dei principali punti di ritrovo per numerosi adolescenti.

Interventi non solo in via Salvo D’Acquisto. Il sindaco fa sapere che nuovi dossi rallentatori sono stati installati anche in altre aree della città, tra cui via Giotto, all’altezza dell’incrocio con via Michelangelo, e Piazza Normanna e che il Comune sta monitorando tutti gli incroci pericolosi della città.

