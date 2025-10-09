Si va verso l’affidamento diretto del servizio mensa, per un importo di circa 140mila euro, a una ditta esterna. L’affidamento potrebbe essere formalizzato entro il 25 ottobre – o anche prima – e consentirà di garantire il servizio di refezione scolastica per i bambini dell’infanzia e per gli alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria. Resterebbero invece scoperte le terze, quarte e quinte elementari, per le quali è previsto il pranzo a sacco. Con le risorse attualmente disponibili, infatti, si riesce ad assicurare il servizio solo a una parte della platea scolastica. È quanto emerso dalla riunione che si è tenuta questa mattina tra i dirigenti scolastici e l’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Tirozzi, alla presenza anche del sindaco.

Aversa, mensa scolastica verso l’affidamento diretto: pasti caldi per infanzia e prime classi, pranzo a sacco per le altre

Nel frattempo, la mensa partirà già dal 15 ottobre e proseguirà fino al 24 ottobre nei plessi del Terzo e Quarto Circolo, Parente, Linguiti e De Curtis. In questa prima fase se ne occuperà la ditta uscente, così da garantire la continuità del servizio a tutti, sia infanzia che primaria. Parallelamente, il dirigente del settore competente avvierà le procedure per l’affidamento diretto a una nuova società operante sul territorio, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che assicurerà la somministrazione di pasti caldi ai più piccoli. Intanto, dal Comune di Aversa fanno sapere che è stato pubblicato il bando di gara per l’appalto definitivo del servizio mensa.