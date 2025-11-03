Insultato, minacciato e perfino strattonato nel suo studio medico per un certificato di malattia. È quanto accaduto al dottor Pasquale Persico, medico di base di Aversa, vittima lo scorso 28 ottobre di un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario.

Aversa, medico aggredito per un certificato: “Sono stato male, così si lavora con fatica”

Secondo quanto ricostruito, un paziente – successivamente denunciato al Commissariato di Polizia di Aversa – avrebbe preteso che il dottore redigesse nuovamente in forma telematica un certificato già compilato in versione cartacea da un collega specialista, da inviare poi al datore di lavoro. Di fronte al rifiuto del medico, motivato da ragioni normative, l’uomo avrebbe reagito in modo violento, insultando e aggredendo fisicamente il professionista.

Un episodio grave, che si aggiunge alla lunga lista di aggressioni ai danni dei medici e del personale sanitario, ormai sempre più frequenti. Non è la prima volta che il dottor Persico subisce un atto intimidatorio: circa un anno fa, un altro paziente, dopo il rifiuto di una certificazione retrodatata, aveva dato fuoco al citofono e alla targa dello studio medico.

Il servizio