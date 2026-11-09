Castellammare, Giulia Maccaroni morta nel rogo del veliero Morgane: quattro a processo

Quattro persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Giulia Maccaroni, la hostess di 29 anni deceduta nell’incendio del veliero Morgane, ormeggiato nel porto turistico di Marina di Stabia, a Castellammare di Stabia. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha accolto la richiesta della Procura. L’inizio del processo è fissato per febbraio 2027.

Il rogo del veliero Morgane e la morte di Giulia Maccaroni

La tragedia risale al 30 agosto 2021. L’imbarcazione era ormeggiata a Marina di Stabia quando divampò un incendio. La giovane hostess si trovava a dormire in cabina e morì a causa delle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dal rogo. Teleclubitalia aveva già raccontato la morte della ragazza nell’incendio della barca nel porto di Castellammare.

Quattro rinvii a giudizio per omicidio colposo e violazioni della sicurezza

Davanti ai giudici compariranno l’amministratrice della società armatrice, un dipendente responsabile del noleggio e della manutenzione dell’imbarcazione, il capitano del veliero e un meccanico che aveva eseguito lavori sul Morgane a Lipari, in Sicilia. Le contestazioni formulate dagli inquirenti riguardano l’omicidio colposo e la violazione delle norme sulla sicurezza. Il rinvio a giudizio dispone l’apertura del processo, ma non equivale a una condanna.

La perizia: incendio riconducibile al motorino di avviamento

Secondo le perizie disposte dalla Procura di Torre Annunziata, le fiamme sarebbero state originate da un motorino d’avviamento difettoso, già sottoposto a riparazione. L’improvvisa attivazione del componente durante la notte avrebbe innescato il rogo. La ricostruzione delle cause dell’incendio e delle eventuali responsabilità sarà oggetto del dibattimento. Per tutte le persone rinviate a giudizio vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.