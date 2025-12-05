Una decisione inaspettata, quella del sindaco Matacena, di azzerare la giunta comunale. Ieri sera il primo cittadino ha firmato il decreto con cui ritira tutte le deleghe agli assessori e apre la fase di verifica politica. La scelta è arrivata al termine di una riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio, subito dopo il consiglio comunale: un confronto teso, al termine del quale Matacena si è riservato alcune ore per valutare quali provvedimenti adottare. La decisione è maturata in serata, con la revoca formale delle deleghe.

Aversa, Matacena azzera la giunta dopo le assenze in aula e la maggioranza in bilico

“Negli ultimi tempi ho registrato segnali che vanno in senso opposto e che rendono difficile garantire stabilità, coerenza e un’azione amministrativa all’altezza delle aspettative della città”, ha scritto il sindaco in un post sui social. Da giorni circolava l’ipotesi di un possibile rimpasto, ma la scelta di azzerare l’esecutivo ha accelerato e ampliato la crisi.

A innescare la rottura, l’ennesimo numero legale appeso a un filo durante il consiglio di ieri mattina: ancora una volta diverse assenze tra i banchi della maggioranza – in particolare di Forza Azzurra – hanno messo in difficoltà l’amministrazione.

Ma i segnali di crisi erano già evidenti. Da settimane si registrano malumori interni: due assessori, Diana e Cannolicchio, di fatto sfiduciati, le dimissioni della precedente segretaria comunale, la questione delle deleghe rimasta irrisolta e il peso dei risultati delle regionali, che hanno inciso sugli equilibri interni. Da oggi il sindaco avvierà il confronto con i gruppi di maggioranza per provare a ricomporre la squadra di governo e ritrovare quella compattezza che, nella coalizione, sembra essersi incrinata da tempo.

