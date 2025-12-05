Non sono mancate le prime reazioni dopo l’azzeramento della giunta deciso dal sindaco Matacena. Dalla maggioranza arriva un messaggio di piena fiducia al primo cittadino, chiamato ora a ricomporre l’esecutivo cittadino. Secondo fonti interne, la crisi potrebbe rientrare già la prossima settimana, con la nuova giunta che potrebbe essere ufficializzata tra martedì e mercoledì.

Crisi ad Aversa, maggioranza ribadisce fiducia a sindaco. Da opposizione: “Ora solo tecnici”

Forza Azzurra, finita sotto i riflettori per le assenze in consiglio e per alcune deleghe su cui avrebbe avanzato interesse, smorza i toni e ribadisce pieno sostegno al primo cittadino: “Auspichiamo che il confronto annunciato possa condurre rapidamente a una soluzione solida e condivisa, nell’interesse esclusivo della città di Aversa e dei suoi cittadini”. Massima fiducia nell’operato di Matacena anche dal presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti: “Parlo da coordinatore di Aversa Moderata, noi siamo tra quelli che siamo stati sempre presenti e responsabili e continueremo a dare una mano per il bene della città”, ha detto a Teleclubitalia.

Di segno opposto le reazioni dell’opposizione. De Michele (La Politica Che Serve) parla di “segnale di sfiducia del sindaco alla sua maggioranza” e invita il primo cittadino a valutare la strada di una giunta tecnica. Forza Aversa, invece, fa sapere che l’azzeramento di giunta è “unprovvedimento che abbiamo sollecitato numerose volte e che ha trovato conferma nella motivazione con cui il Sindaco ha sostanzialmente aperto la crisi politica. Un esecutivo davvero di alto profilo, unitamente ad un nuovo corso programmatico fondato su 4/5 punti seri e realizzabili, potrebbe trovare un nostro consenso politico unicamente teso al bene di Aversa e degli aversani”.

