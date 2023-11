Lutto nell’agro aversano per la prematura scomparsa del professore Francesco Massimo. L’uomo è deceduto all’età di 43 anni.

Aversa, lutto a scuola: il prof Francesco Massimo muore a 43 anni

Il 43enne lascia la compagna Angela e la figlia Viola. Le cause del decesso non sono state rese note dalla famiglia che si è stretta nel totale riserbo.

I funerali di Francesco, molto noto in città per la sua professione, si terranno nella giornata di domani alle ore 15 nella Parrocchia S. Maria Dell’Arco a Frignano. La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro della cittadina e del web. Sono decine i messaggi di addio e cordoglio comparsi sui social per salutare lo stimato docente.