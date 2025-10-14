Logoteleclubitalia

Aversa, lotta al bullismo e al cyberbullismo: incontro all’istituto “Pascoli” con psicologi e psicoterapeuti del Moige

Proteggiamo i bambini insieme: “no al bullismo ed al cyberbullismo”. Se ne parlerà martedì 21 ottobre (dalle ore 10 alle 13), nei locali dell’istituto comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Caserta), nel corso di un incontro che vedrà la partecipazione di una “task-force” di psicologi e psicoterapeuti del Movimento Italiano Genitori (Moige).

L’evento, promosso dal prof. Agostino Ferrara, referente Legalità e lotta al Bullismo e Cyberbullismo della “Pascoli” e dalla dirigente dell’istituto comprensivo aversano, la prof.ssa Filomena Simonelli, è rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e vedrà la presenza, nel cortile della scuola, del Centro Mobile del Moige.

