Aversa, lavori in via Nobel in ritardo: incognita sulla data di inizio

I lavori in via Alfred Nobel ad Aversa, attesi per l’inizio di ottobre, non sono ancora partiti, lasciando la strada in condizioni di degrado visibili. L’arteria stradale, fondamentale per raggiungere l’ospedale “Moscati” di Aversa, resta ancora segnata da asfalto dissestato, buche, sporcizia e marciapiedi danneggiati.

Eppure, un progetto di riqualificazione finanziato con oltre due milioni di euro è stato stanziato da tempo proprio per restituire decoro e sicurezza a chi abita e lavora in via Nobel. A fine settembre, l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, aveva incontrato la ditta incaricata per fare il punto della situazione, fissando l’avvio del cantiere per i primi giorni di ottobre. Ma ora, a quasi un mese di distanza, nulla sembra essere cambiato, e i residenti e i commercianti continuano ad attendere un intervento che appare sempre più urgente.

Il servizio di Silvia D’Angelo