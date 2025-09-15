Aversa, lavori in via Nobel fino a dicembre: è polemica sul traffico in città

Proseguono i lavori di restyling in via Nobel ad Aversa, partiti a inizio anno. Il cantiere interessa il tratto che costeggia la strada di San Michele e, progressivamente, arriverà fino al collegamento con l’ospedale Moscati. Ma le polemiche non si placano: il traffico resta un problema quotidiano.

Questa mattina, complice la riapertura della maggior parte delle scuole, si sono registrati ingorghi e lunghe code di veicoli.

A lamentarsi degli interventi sono soprattutto commercianti e dipendenti degli uffici e delle aziende lungo via Nobel, costretti a convivere con i disagi e a impiegare anche mezz’ora in auto per raggiungere il posto di lavoro. Intanto, l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Sagliocco, fa sapere che al momento l’obiettivo è aprire al traffico quanto prima il tratto in zona Cimitero, dove gli interventi sono quasi conclusi. La fine dei lavori sull’intera arteria è prevista per il prossimo 31 dicembre.

