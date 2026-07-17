Aversa, la maggioranza replica a “La Politica che Serve”: “Basta attacchi e propaganda permanente”

“Da mesi il movimento politico La Politica che serve, nonostante la netta bocciatura ricevuta dai cittadini aversani, ha scelto di trasformare i social network nella propria arena politica, intervenendo quotidianamente con attacchi sistematici e strumentali nei confronti dell’Amministrazione comunale. È ormai evidente che questa stessa regia politica continui ad alimentare una campagna permanente di polemica e delegittimazione, anziché contribuire a un confronto serio e costruttivo nell’interesse della città”, così in una nota gli assessori e i capigruppo di maggioranza del Comune di Aversa.

“La politica si esercita nelle sedi istituzionali, in Consiglio comunale, attraverso il dibattito, le proposte e il voto, non attraverso post quotidiani, polemiche costruite ad arte o campagne di manifesti 6×3 che, oltre a comportare un rilevante impiego di risorse, appaiono difficilmente conciliabili con le battaglie ambientaliste narrate per anni. Comprendiamo il disagio di chi, nel corso di questa consiliatura, ha visto il proprio progetto politico ridimensionarsi drasticamente, passando da sei consiglieri comunali a uno soltanto”, si legge nel comunicato stampa.

“Tuttavia, questo non può giustificare un’opposizione fondata esclusivamente sulla polemica permanente e sulla ricerca dello scontro. Ancora più infelice è la scelta di spostare sistematicamente il confronto dal merito delle questioni agli attacchi personali. Un metodo che avvelena il dibattito pubblico, mortifica la sana dialettica democratica e non offre alcun contributo alla soluzione dei problemi della città. Stiamo lavorando con determinazione per risanare un bilancio e servizi fondamentali che abbiamo trovato in condizioni di difficoltà. Lo facciamo con senso delle istituzioni, assumendoci ogni giorno il peso delle responsabilità che il governo della città comporta. Per questo facciamo quadrato attorno al nostro Sindaco, Francesco Matacena, uomo di indiscussa correttezza, di saldi principi morali e di una profonda etica istituzionale”, dichiara la maggioranza.

“Avrebbe potuto, fin dal primo giorno, scegliere la strada più facile, scaricando ogni responsabilità sul passato. Ha preferito invece il garbo istituzionale, il rispetto delle istituzioni e dei cittadini, la responsabilità e il lavoro quotidiano, senza cercare alibi né alimentare contrapposizioni. È questo lo stile di chi governa con serietà e senso dello Stato. Invitiamo chi continua ad alimentare quotidianamente questo clima di tensione ad abbandonare definitivamente la strategia delle provocazioni e a confrontarsi sui fatti, sui risultati e sulle proposte. Il rispetto delle istituzioni si dimostra anzitutto con i comportamenti. Noi continueremo a lavorare esclusivamente nell’interesse di Aversa, senza perdere tempo dietro polemiche sterili e personalismi che appartengono al passato. Aversa merita una politica fatta di contenuti, rispetto istituzionale, responsabilità e risultati, non di propaganda permanente e attacchi quotidiani”, conclude la coalizione a sostegno di Matacena.