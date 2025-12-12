Se è vero che con l’avvicinarsi del Natale il traffico nelle città tende ad aumentare, ad Aversa – dove la viabilità è da tempo una criticità – la situazione è ulteriormente peggiorata.

Nella mattinata di oggi l’installazione di alcune transenne parapedonali ha mandato la circolazione completamente in tilt.

Aversa, inversioni “fuorilegge” sulla Variante: disagi alla viabilità dopo installazione transenne

Le barriere sono comparse per impedire l’attraversamento dei veicoli lungo la “Variante” – viale Kennedy, per intenderci – da via Pelliccia, nel tentativo di evitare ingorghi e manovre irregolari. Il risultato, però, è stato l’opposto: traffico paralizzato e automobilisti esasperati.

A denunciare il caso è la lista “La Politica Che Serve”, che sui social commenta: “Non smettono mai di sorprendere. Nella terza foto la manovra più in voga del momento. Il risultato sapete qual è? Traffico aumentato per permettere agli automobilisti (indisciplinati) la manovra”.

Come mostrano chiaramente foto e video circolati nelle ultime ore, molti conducenti, pur di entrare nel quartiere Savignano o di tornare indietro lungo la Variante, attraversano le strisce pedonali in barba al codice della strada, all’altezza della traversa di via Pirandello. Sui social si moltiplicano i commenti di dissenso. Tra questi, un utente scrive: “Via Nobel è chiusa da mesi, la Variante ha più buche che asfalto, ma la priorità è creare nuove barriere per congestionare ulteriormente il traffico cittadino. Siamo governati da un’equipe di scienziati”.