Ancora una notte di violenza ad Aversa. Una lite nata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi di viabilità si è trasformata in una rissa tra giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni. È accaduto intorno alle 23 di ieri in via Salvo D’Acquisto, dove almeno tre ragazzi sarebbero rimasti feriti e avrebbero fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Moscati.

Aversa, inseguimento in auto e rissa tra giovani in via Salvo d’acquisto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe nato da un acceso diverbio tra due giovani a bordo di un’auto e un gruppo di ragazzi in scooter, tutti italiani. Il conducente della vettura, temendo il peggio, avrebbe tentato di allontanarsi imboccando però una strada senza uscita.

Nel fare inversione per tornare sulla via principale si sarebbe ritrovato nuovamente davanti al gruppo di scooteristi. Nel tentativo di fuggire avrebbe quindi tamponato un’auto in sosta, che secondo le prime informazioni, apparterrebbe proprio a uno dei giovani coinvolti.

Da quel momento la situazione sarebbe degenerata. Dalle parole sarebbero passati ai fatti. Ad avere la peggio sarebbero stati alcuni dei ragazzi che inseguivano l’auto: almeno tre di loro sono stati medicati al nosocomio normanno per le ferite riportate. Il conducente della vettura, invece, non avrebbe riportato ferite.

Le indagini

Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Aversa. Al vaglio dei poliziotti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero consentire di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, identificare tutti i partecipanti alla rissa e accertare le singole responsabilità.