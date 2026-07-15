Paura nella serata di ieri, martedì 14 luglio, ad Aversa, dove una violenta rissa tra cittadini stranieri ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20 in Piazza Vittorio Emanuele III, dove, secondo le prime informazioni, è scoppiata una zuffa che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa e la Polizia Municipale, impegnati in un’operazione congiunta per riportare la situazione sotto controllo.

Aversa, rissa tra cittadini stranieri in centro: due fermati dopo inseguimento

Quando le pattuglie hanno raggiunto il luogo della rissa, gran parte dei partecipanti si erano già dileguati. Soltanto due persone sono state individuate mentre tentavano di allontanarsi. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale gli agenti della Volante del Commissariato di Aversa sono riusciti a bloccare e fermare i due soggetti.

Indagini in corso per identificare gli altri partecipanti

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e individuare le cause che hanno scatenato lo scontro. Gli investigatori stanno inoltre lavorando per identificare gli altri partecipanti che sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’intervento coordinato di carabinieri, polizia e polizia municipale ha consentito di riportare rapidamente la situazione alla normalità, evitando ulteriori conseguenze per l’ordine pubblico.