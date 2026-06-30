Aversa. Rissa in via Seggio, in 5 picchiano un giovane: il video finisce sui social

Pugni, calci e schiaffi nel cuore della movida aversana. È quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Seggio, dove una lite tra giovani è degenerata in una violenta rissa sotto gli occhi di residenti e passanti. Le immagini, registrate con i cellulari, stanno facendo il giro dei social network. La scena è stata ripresa da alcuni residenti con i telefoni cellulari. Il video, diffuso rapidamente sui social network, mostra il momento in cui due ragazzi iniziano a litigare, fino a finire a terra mentre si colpiscono con pugni e schiaffi.

La rissa davanti ai passanti

Nel giro di pochi istanti altri giovani intervengono, trasformando il litigio in un vero e proprio parapiglia. Nel filmato si vedono calci, pugni e spintoni tra diversi partecipanti, mentre alcuni presenti cercano di separare i contendenti. La rissa dura solo pochi secondi, ma basta a creare momenti di forte tensione tra le numerose persone che affollavano la zona. Dopo essere stati divisi, i giovani si allontanano rapidamente.

Il video diventa virale

Le immagini hanno fatto il giro dei social, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino durante le serate della movida. L’episodio si aggiunge a una serie di fatti analoghi registrati negli ultimi mesi, alimentando le preoccupazioni di residenti e commercianti. Tra chi vive in via Seggio e nelle strade limitrofe cresce il malcontento.

I residenti raccontano di sentirsi sempre meno sicuri durante i fine settimana, quando il centro storico si riempie di giovani. Molti denunciano una situazione ormai difficile da gestire, sostenendo di non sentirsi più tranquilli nemmeno nel rientrare a casa nelle ore notturne. Le richieste sono quelle di un rafforzamento dei controlli e di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree della movida, per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori.