Castellammare di Stabia, diventa madre a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita

Una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino a Villa Stabia, a Castellammare di Stabia, al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). Un risultato che rappresenta un importante traguardo nel campo della medicina della riproduzione e della ginecologia, reso possibile grazie al lavoro di un’équipe di specialisti.

L’intervento è stato seguito dal dottor Alfonso Maria Irollo, ginecologo originario di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, che ha accompagnato la paziente durante tutte le fasi del percorso: dalla PMA fino alla gravidanza e al parto.

Il percorso di procreazione medicalmente assistita

La paziente, di nazionalità straniera, si è affidata ai professionisti del gruppo Omnia Salute – PMA e Medicina Rigenerativa. L’équipe era composta, oltre che dal dottor Irollo, anche dai medici Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano.

Il trasferimento dell’embrione è stato effettuato alla fine dello scorso anno presso il centro di procreazione medicalmente assistita di Gragnano, uno dei tre centri italiani diretti dal dottor Irollo. L’impianto ha avuto esito positivo, confermato dagli esami di laboratorio, fino al felice epilogo con la nascita del bambino.

Madre e neonato in buone condizioni

Secondo quanto reso noto dal gruppo Omnia Salute, madre e figlio sono in ottime condizioni di salute. Anche il decorso post-partum procede regolarmente. Grande la gioia della coppia, che ha espresso soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo inseguito con determinazione dopo un lungo percorso. La nascita rappresenta un nuovo importante risultato nel settore della procreazione medicalmente assistita, confermando i progressi della medicina riproduttiva e le possibilità offerte dalle tecniche più avanzate, sempre nel rispetto delle normative vigenti e delle valutazioni cliniche individuali.