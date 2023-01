Aversa in lutto: giovane mamma muore a 36 anni. Lascia due bimbi

Una drammatica notizia ha scosso l’intera comunità aversana. Anna Maria Pagano, giovane mamma di 36 anni, è deceduta all’ospedale civile di Piedimonte Matese dove era ricoverata. La giovane era affetta da una grave malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Aversa in lutto: giovane mamma muore a 36 anni

Il cuore di Anna Maria ha smesso di battere nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio, gettando famiglia, amici e parenti nello sconforto. La donna lascia il marito Antonello e due figli piccoli. La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro di tutta la città.

Tantissimi i messaggi postati sul web per ricordare la giovane mamma: “Sei andata via e hai lasciato un enorme vuoto. Non ci sono parole: solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a riempire il mio cuore ai tuoi cari un forte abbraccio Anna Maria veglia sui tuoi figli condoglianze a tutta la famiglia”. Ancora non è stata resa nota la data dei funerali che comunque dovrebbero celebrarsi nei prossimi giorni.