A partire da sabato 27 giugno il Parco Virgiliano tornerà ad essere accessibile ai cittadini, seppur in forma parziale. Saranno infatti aperti il piazzale d’ingresso, il viale nord, i belvedere e la piazza adiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro.

Napoli, il 27 giugno riapre parzialmente il Parco Virgiliano a Posillipo

L’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha ritenuto opportuno procedere con una riapertura graduale, con l’obiettivo di restituire quanto prima alla città uno dei suoi più importanti polmoni verdi, pur in presenza di lavori ancora in corso.

Sono infatti in fase di completamento gli interventi di “Restauro del Parco Virgiliano”, che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d’ingresso. Restano da ultimare alcune finiture, come il rivestimento delle sedute e la sistemazione delle aree verdi circostanti. Proseguono inoltre i lavori previsti dal più ampio progetto di “Riqualificazione del Parco Virgiliano”, che interessa, tra l’altro, le aree verdi, i servizi, le aree gioco, la cavea e la fontana. Questi interventi consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità, l’accessibilità e la fruibilità dell’intero parco, con conclusione prevista nel corso del 2027.

La riapertura, anche se parziale, rappresenta un primo importante passo verso la completa restituzione del Parco Virgiliano alla città, all’interno di un percorso di rigenerazione che ne valorizza il ruolo paesaggistico, sociale e identitario. Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicato il calendario degli eventi cinematografici in programma all’interno del Parco.