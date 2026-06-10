Aversa, aree verdi: cinque progetti bocciati dalla Regione, persi 7 milioni di euro

Sette milioni di euro persi e nessun progetto finanziato. È il bilancio della partecipazione del Comune di Aversa al bando regionale per il contrasto del consumo di suolo. Cinque le proposte candidate dall’ente, cinque quelle escluse dalla graduatoria.

Gli interventi riguardavano le aree di via dell’Archeologia, via Pastore, via Pertini, via Ruffilli e via San Lorenzo, con l’obiettivo di incrementare gli spazi verdi e ridurre le superfici impermeabilizzate e cementificate. Secondo quanto emerge dagli atti, tutti i progetti sono stati dichiarati non ammissibili perché ritenuti non coerenti con le finalità del fondo e con le prescrizioni tecniche previste dal decreto regionale. Una bocciatura che ha immediatamente acceso il dibattito politico in città. Dura le reazione della minoranza.