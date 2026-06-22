Commercianti, residenti e cittadini chiedono interventi urgenti di manutenzione e disinfestazione. Preoccupazione anche per la presenza di alberi ad alto fusto davanti a una scuola e nelle aree pubbliche frequentate ogni giorno da famiglie e studenti. A Sant’Antimo cresce la preoccupazione di residenti, commercianti e titolari di attività commerciali per la situazione che interessa una delle principali arterie cittadine e alcune aree pubbliche particolarmente frequentate, tra cui la Villa Comunale del Rio.

Sant’Antimo, alberi, insetti e sicurezza: cresce il malcontento lungo una delle principali arterie cittadine

Le immagini che abbiamo raccolto mostrano la presenza di grandi pini che, pur rappresentando un importante elemento del patrimonio verde urbano, stanno suscitando interrogativi in merito alla loro manutenzione e al loro stato fitosanitario. Il problema però non riguarda soltanto la presenza degli alberi, ma soprattutto la proliferazione di insetti, moscerini e altri piccoli organismi che, complici le elevate temperature di queste settimane, si stanno diffondendo in tutta l’area.

Secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, nelle ore serali e notturne gli insetti entrano frequentemente nelle abitazioni, nei negozi, nei bar e nei locali pubblici, creando notevoli disagi sia ai residenti sia agli operatori economici. Particolarmente sentita è la situazione da parte dei commercianti della zona, che lamentano difficoltà nel garantire il comfort dei clienti durante le ore di maggiore affluenza. Tavolini all’aperto, attività di ristorazione e spazi di socializzazione risentono infatti della presenza costante di moscerini e altri insetti che si concentrano nelle aree ombreggiate dagli alberi.

Segnalazioni anche dalla Villa del Rio

Le segnalazioni riguardano anche la vicina Villa del Rio, uno dei luoghi più frequentati della città, dove molti cittadini evidenziano problematiche analoghe e chiedono interventi di prevenzione, monitoraggio e manutenzione. A destare attenzione è inoltre la presenza di alcuni alberi di grandi dimensioni in prossimità di edifici scolastici e zone ad alta densità abitativa. Pur senza creare inutili allarmismi, diversi cittadini ritengono opportuno che venga effettuata una verifica tecnica approfondita dello stato di salute delle alberature.

La richiesta che arriva dal territorio è chiara: intervenire con tempestività, ascoltare le segnalazioni dei cittadini e mettere in campo tutte le azioni necessarie per coniugare sicurezza, decoro urbano, tutela ambientale e vivibilità degli spazi pubblici. Resta ora da capire quali iniziative verranno adottate nelle prossime settimane per rispondere alle richieste di residenti, commercianti e famiglie che quotidianamente vivono e frequentano questa importante area della città.

Rocco Romeo