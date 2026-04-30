Aversa, furto sacrilego: rubati candelabri da cappella di San Pio

Tra i tanti raid che stanno colpendo le attività commerciali nelle ultime settimane, ad Aversa si registra anche un episodio che ha suscitato particolare indignazione. Un furto sacrilego. Nei giorni scorsi, ignoti hanno portato via alcuni candelabri dalla cappella di San Pio, in piazza Savignano, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni Battista. Un gesto che ha lasciato attoniti i residenti della zona.

A intervenire sono stati i membri della Congrega di San Giuseppe, che hanno provveduto a sostituire gli oggetti rubati, restituendo decoro al luogo di culto. Da quel momento, però, la cappella – che prima era sempre aperta ai fedeli – è stata chiusa a chiave, proprio per evitare nuove incursioni.

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