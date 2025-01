Ancora un furto ad Aversa. Nella notte di martedì, alcuni malviventi hanno preso di mira la sede dell’associazione di Maria Santissima dell’Arco, situata in via del Popolo. I ladri hanno dapprima scardinato la porta in ferro, per poi sfondare una parete in cartongesso, presumibilmente utilizzando degli arnesi.

Aversa, furto nell’associazione “Maria Santissima dell’Arco”: ladri via con 50 euro e cioccolatini

Attraverso il foro praticato, sono riusciti a entrare nei locali dell’associazione. Il bottino è stato modesto: 50 euro in contanti, prelevati dalla cassetta delle offerte, e alcuni cioccolatini esposti sugli scaffali. La scoperta del raid ha lasciato amareggiati e sotto choc i membri dell’associazione, che hanno trovato i segni dell’effrazione il mattino seguente.