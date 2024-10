Continua l’emergenza microcriminalità ad Aversa dove nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre una banda composta da almeno 4 persone si è introdotta all’interno della farmacia Pascarella di piazza Vittorio Emanuele portando i soldi dal registratore di cassa.

Aversa, furto nella notte alla farmacia Pascarella: portati via contanti e farmaci

Un’azione veloce quella dei banditi che in meno di un minuto hanno divelto la saracinesca dell’attività e portato via la cassa automatica contenente 10mila euro. Sul posto giunti i carabinieri del gruppo di Aversa guidati da colonnello Ivano Bigica che hanno avviato le indagini. Acquisite le immagini video sorveglianza della farmacia e quelle delle attività commerciali circostanti per cercare di risalire alla banda. Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo che negli ultimi tempi sta compiendo razzie in tutto il territorio normanno.