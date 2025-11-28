Aversa, furto nella notte al tabacchi Serra di via Roma. Colpito anche bar in viale Kennedy

Ancora allarme sicurezza ad Aversa, dove nella notte ignoti hanno preso di mira il tabacchi Serra in via Roma, pieno centro cittadino e zona dello shopping. I ladri sono entrati in azione intorno alle 5 e riusciti a introdursi nell’attività dopo aver forzato la serranda.

Bottino da quantificare e titolari esasperati

Sull’episodio procedono i carabinieri della Compagnia di Aversa, a cui toccherà il compito di ricostruire dinamica e quantificare il bottino. Ciò che è certo è che i malviventi hanno portato via pacchi di sigarette e danaro contante presente in cassa. Un aiuto alle indagini potrà arrivare dalle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato le fasi del raid.

Altro colpo su viale Kennedy

Nella notte si sarebbe consumato un altro colpo in viale Kennedy, ai danni del chiosco “Boschetto Spritz”. Anche in questo caso procedono i carabinieri. Da quantificare il bottino. Non è escluso che a colpire sia una banda responsabile di altri colpi in zona.