Allarme sicurezza all’ospedale Moscati di Aversa. La sigla sindacale Fials segnala un aumento dei furti negli spogliatoi del personale sanitario, situati al piano sotterraneo della struttura.

Aversa, furti negli spogliatoi dell’ospedale Moscati: la denuncia della Fials

“Sempre più spesso si verificano pericolosi episodi di “furto con scasso” degli armadietti dei dipendenti, specialmente di recente e durante questo periodo di ferie, gli episodi sono aumentati in modo vertiginoso, e diversi malcapitati, hanno segnalato la triste vicenda, sia in modo formale che informale, e alcuni hanno fatto denuncia anche alle forze dell’ordine”, si legge nella nota firmata dagli Rsu Giacobbe Martino e Giuseppe Nacchia, indirizzata alla direttrice sanitaria Stefania Fornasier e al segretario della Fials Salvatore Stabile.

Stando a quanto si apprende, i colpi messi a segno non avrebbero fruttato bottini ingenti: in alcuni casi sarebbero spariti indumenti da lavoro, calzature e pochi euro lasciati nelle tasche. Il sindacato, però, chiede un cambio di passo sulla sicurezza interna: accesso agli spogliatoi consentito solo con badge e sistemi di controllo visivo all’ingresso per scoraggiare i malintenzionati