Momenti di forte tensione si sono registrati ad Aversa, dove un noto medico di base sarebbe stato aggredito da un paziente all’interno del suo studio. A darne notizia è il portale Casertanews.it.

Aversa: “Fammi subito il certificato”, paziente aggredisce noto medico nel suo studio

L’episodio è avvenuto lo scorso 28 ottobre nello studio del dottor Pasquale Persico. Un paziente, identificato con le iniziali T.L., si sarebbe presentato chiedendo con insistenza la ripetizione di un certificato già redatto in forma cartacea da un altro medico.

Il professionista, attenendosi alle regole, avrebbe rifiutato la richiesta, scatenando la reazione furiosa del paziente, che prima avrebbe insultato e minacciato il dottore, poi sarebbe passato alle vie di fatto, spingendolo e strattonandolo. Il medico, visibilmente scosso, ha poi denunciato l’accaduto al locale commissariato di polizia.