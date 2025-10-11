Aversa esclusa da “Piano Strade”, Carratù: “Un’altra debacle per la città”

“Un’altra debacle per la città di Aversa.” È quanto afferma in una nota il capogruppo di Forza Aversa e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Dino Carratù.

“Il Comune non figura tra quelli ammessi a finanziamento nell’ambito del ‘Piano Strade’ della Regione Campania, il programma regionale destinato a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale. Una notizia che non sorprende più nessuno: l’ennesima conferma di una gestione amministrativa disastrosa, incapace di programmare, progettare e intercettare fondi utili al territorio. Nel frattempo, le strade cittadine continuano a essere un incubo quotidiano: buche ovunque, asfalto sbriciolato, marciapiedi impraticabili e segnaletica praticamente inesistente. Eppure, questa era un’occasione d’oro. Ma Aversa, ancora una volta, è rimasta ferma al palo, senza idee, senza visione e soprattutto senza risultati. Un fallimento che si aggiunge alla lunga lista di disastri amministrativi che stanno segnando questa consiliatura. Non è la prima volta, infatti, che la città resta esclusa da finanziamenti regionali o statali per pura incapacità politica e tecnica”

“Ogni occasione persa – continua Carratù – pesa come un macigno su una comunità che merita ben altro. Mentre le città limitrofe colgono le opportunità e trasformano i finanziamenti in opere concrete, ad Aversa si naviga a vista, tra improvvisazione e proclami. A questo punto la domanda è inevitabile: quante altre occasioni dovranno andare sprecate prima che qualcuno si assuma la responsabilità del fallimento? Gli aversani sono stanchi di sentire giustificazioni e promesse vuote. Vogliono vedere risultati, non solo selfie e fotografie. Le strade di Aversa gridano vendetta, ma chi governa la città sembra sordo ai problemi reali. Un’amministrazione che riesce a collezionare figuracce una dietro l’altra, che perde finanziamenti, crea disservizi e lascia la città nel degrado, non può più nascondersi dietro gli alibi. Questa esclusione dal finanziamento – conclude Carratù – non è un caso: è il simbolo plastico di un’amministrazione senza direzione, senza competenza e senza futuro.”