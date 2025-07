Aversa: Dup approvato con 12 voti, si apre caso “quorum”: Mottola lascia il M5S

Si è conclusa dopo ben 12 ore la seduta fiume del consiglio comunale ad Aversa, caratterizzata da continui colpi di scena. Partiamo dal Documento Unico di Programmazione, il Dup, approvato con 12 voti favorevoli (5 contrari e un solo astenuto), stesso numero anche per la relativa delibera. Ma non sono mancate le polemiche: il quorum deliberativo è stato messo in discussione. Per l’approvazione del documento contabile sarebbero serviti 13 voti favorevoli, cioè la maggioranza assoluta. Un punto chiarito dalla segretaria comunale anche dopo un attento approfondimento.

Dai banchi della maggioranza è partita la richiesta di procedere con una nuova votazione. Alla fine, è stato deciso di acquisire una nota formale della segretaria sulla legittimità dei voti espressi. In mattinata si era consumato un primo colpo di scena, con la defezione dei 4 consiglieri di Forza Azzurra. Una mossa che ha fatto infuriare il sindaco Matacena, che ha annunciato la revoca dell’assessore Barella, espressione di quel gruppo. Dopo una lunga sospensione di circa 4 ore e un confronto interno, la maggioranza sembrava aver ritrovato l’equilibrio, con il ritorno in aula del consigliere Di Virgilio (esponente di Forza Azzurra).

A soccorrere il sindaco per non far venire meno il numero legale, anche il consigliere d’opposizione Antonio Mottola, che ha poi annunciato l’uscita dal Movimento Cinque Stelle, dichiarandosi indipendente. Matacena aveva più volte ribadito la volontà di approvare il Dup entro il 31 luglio. Ora resta da capire se il provvedimento, approvato con 12 voti, reggerà alle contestazioni o se dovrà tornare in aula per una nuova votazione.

Il servizio