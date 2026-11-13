Aversa, dossier 2026: tra i nuovi poveri ci sono stranieri e padri separati

Aumentano le richieste d’aiuto tra i 55 e i 64 anni. È la fascia in cui perdere il lavoro può far scivolare nella povertà. È uno dei dati di “Rivèlàti”, il dossier 2026 della Caritas di Aversa. Un titolo che si legge in due modi, a seconda dell’accento. Nel 2025 il centro d’ascolto ha preso in carico 700 persone, alcune con famiglie numerose. Altri 450 accessi sono stati registrati allo sportello migrazione. A rivolgersi alla Caritas sono sempre più stranieri: ben il 59,3%. A fronte del 40,7% rappresentato da italiani. Tra loro ci sono più uomini, spesso padri separati. A chiedere aiuto anche giovani che faticano a pagare le tasse universitarie o portano il curriculum per trovare un lavoro.