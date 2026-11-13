A Giugliano la piazza diventa una biblioteca con #ioleggoperché

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I libri tornano a invadere Piazza Antonio Gramsci, trasformandola in uno spazio di incontro, creatività e condivisione. Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, la Libreria Claudio, insieme all’APS Il Cortile delle Idee, promuove per il sesto anno consecutivo la manifestazione cittadina dedicata a #IOLEGGOPERCHÉ, la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) finalizzata ad arricchire le biblioteche scolastiche attraverso la donazione di libri.

Un appuntamento che negli anni è diventato una tradizione per il territorio e che coinvolge una rete di 24 scuole gemellate, provenienti non soltanto da Giugliano, ma anche dai comuni limitrofi, tra istituti dell’infanzia, primari e secondari di primo e secondo grado. Una partecipazione che racconta la volontà di andare oltre i confini della singola città, per costruire una comunità educativa e culturale più ampia, nella quale scuole di territori diversi possano incontrarsi, collaborare e riconoscersi in un progetto condiviso. La lettura diventa così un linguaggio comune, capace di creare relazioni e rafforzare il senso di appartenenza a un territorio che non si esaurisce nei propri confini amministrativi. Ma la particolarità della manifestazione giuglianese sta soprattutto nella sua formula: non sono gli alunni a partecipare a una festa organizzata per loro, sono loro stessi a costruirla e ad animarla.

Ogni classe, con la guida dei propri insegnanti, è invitata a interpretare liberamente il valore della lettura, ideando attività, letture, giochi, rappresentazioni e piccoli manufatti creativi da condividere con la cittadinanza. La piazza si trasformerà così in un grande laboratorio a cielo aperto, con spazi dedicati alla lettura, alla fantasia e alla creatività. Tra le iniziative più significative, #IOLEGGOPERTE, che vedrà bambini e ragazzi leggere storie e brani ai passanti adulti, ribaltando simbolicamente i ruoli tradizionali: saranno i più piccoli a regalare agli adulti il piacere di ascoltare una storia. Non mancheranno gli spazi dedicati ai gadget realizzati dagli studenti, dai segnalibri ai piccoli oggetti ispirati al mondo dei libri, che contribuiranno alla raccolta fondi destinata all’arricchimento delle biblioteche scolastiche.

Un’altra importante novità è rappresentata da #IOMIGEMELLOCONTE, un’iniziativa che punta a creare nuovi legami tra le classi delle scuole aderenti attraverso la realizzazione e lo scambio di elaborati collettivi. Un gemellaggio nel gemellaggio, pensato proprio per favorire l’incontro tra bambini e ragazzi di scuole e comuni differenti, trasformando la lettura in un’occasione di conoscenza, collaborazione e amicizia. Al centro della manifestazione resta, naturalmente, la solidarietà. Durante la settimana nazionale di #IOLEGGOPERCHÉ, dal 7 al 15 novembre, sarà possibile contribuire all’iniziativa presso la Libreria Claudio, acquistando libri da destinare alle biblioteche scolastiche o partecipando alla raccolta fondi dedicata. Nelle due giornate in piazza saranno gli stessi alunni, insieme ai loro insegnanti, a farsi promotori di questa grande mobilitazione collettiva.

L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 14 novembre alle ore 10:30, alla presenza delle scuole partecipanti e con il coinvolgimento delle istituzioni e della cittadinanza.

L’obiettivo va ben oltre la raccolta di libri: è quello di costruire una comunità educante che sappia superare i confini comunali, nella quale scuole, famiglie, librerie, istituzioni e cittadini di realtà diverse collaborino per trasmettere alle nuove generazioni il valore della cultura. Un progetto che riconosce nella scuola un punto di partenza fondamentale e nel lavoro quotidiano degli insegnanti una risorsa preziosa, capace di trasformare un’iniziativa nazionale in un’esperienza concreta di partecipazione e cittadinanza attiva. Perché un libro donato non è soltanto un volume in più sullo scaffale di una biblioteca scolastica, ma una possibilità di scoperta, conoscenza e crescita offerta a tanti bambini e ragazzi.

Il 14 e 15 novembre Piazza Gramsci non sarà soltanto il luogo di una manifestazione: sarà una piazza che legge, racconta, ascolta e costruisce legami. Una piazza capace di accogliere territori diversi e farli sentire parte di un’unica grande comunità.

COMUNICATO STAMPA