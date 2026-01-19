Aversa, dopo anni riapre centro per l’impiego: “Puntiamo a città ricca di servizi”

Ha riaperto questa mattina il Centro per l’Impiego di Aversa, dopo anni di stallo e attese. Già dalle 9, numerosi cittadini hanno affollato la sede di via De Chiara per accedere ai servizi di collocamento. Alla riapertura erano presenti il sindaco Francesco Matacena, il vicesindaco Alfonso Oliva, che ha seguito l’iter burocratico, e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Sagliocco e la dottoressa Marisa Schiano, responsabile del Centro per l’Impiego di Aversa. La struttura dispone di sette sportelli; alcuni locali risultano ancora in fase di ristrutturazione.

La riapertura arriva dopo quattro anni di disagi, durante i quali disoccupati e cittadini in cerca di lavoro erano costretti a recarsi a San Nicola la Strada, dopo la chiusura nel 2022 della sede di via Pommella. Ora il servizio torna finalmente operativo nella città normanna.