La città di Aversa si prepara ad accogliere domani la gara podistica amatoriale “Stranormanna”. Per l’occasione, il comandante della Polizia Municipale, Stefano Guardino, ha firmato un’ordinanza dirigenziale che prevede la chiusura di alcune strade cittadine.

Aversa, domani Ztl anticipata per la Stranormanna e strade chiuse: quali sono

Il provvedimento dispone la totale interdizione del traffico veicolare lungo il percorso della gara dalle 7,00 alle 11,30, e comunque fino al termine della manifestazione, con deroga solo per i mezzi a servizio dell’evento. Contestualmente, la zona a traffico limitato sarà anticipata alle ore 7,00 e resterà in vigore fino alle 13,30, sempre con esclusione dei veicoli autorizzati.

Le strade interessate dalla gara sono: via Roma (ingresso Parco Pozzi, punto di partenza e arrivo), via Saporito, via Torrebianca, via Cilea, via Corcioni, via Diaz, via Gaetano Andreozzi, via Borsellino, via Trieste e Trento, via Seggio, piazza Donoma, piazza Marconi (tratto stradale via Seggio – via Diaz), via Succurre Miseris, via Giolitti, piazza Crispi, piazza Fuori Sant’Anna, via Costantinopoli, via Belvedere, via D’Acquisto, via Michelangelo, via Pastore, via Rossa, via Riverso, via Di Jasi, via De Chirico, via Luca Giordano, via Giotto e via Raffaello.