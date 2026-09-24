Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne e un 42enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ad Afragola. Le manette sono scattate in due distinte operazioni.

Afragola, sorpresi con la droga: Polizia arresta 29enne e 42enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, in via Venezia Giulia, hanno controllato il 29enne, trovandolo in possesso di 3 pezzi di hashish del peso di 4 grammi circa, di una busta con 14 grammi circa di marijuana e di 240 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli agenti hanno poi effettuato un controllo presso l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e 950 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, i poliziotti del medesimo Commissariato, nel transitare in via Armando Diaz, hanno notato a bordo di un’autovettura il 42enne che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e controllato in via Spineti, trovandolo in possesso di 12 involucri contenenti 5 grammi di cocaina e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.