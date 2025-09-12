È ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico per tanti studenti e studentesse della città normanna. Un rientro che arriva dopo mesi di preparativi: tra luglio e agosto, infatti, sono stati eseguiti interventi di diserbo e cura del verde nei plessi scolastici, oltre a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. A seguire da vicino queste attività i consiglieri di maggioranza Raffaele De Gaetano e Pietro Giglio.

Aversa, diserbo e manutenzione negli istituti scolastici: slitta riapertura del Cimarosa

Non tutte le scuole, però, hanno riaperto i cancelli. L’istituo comprensivo “Domenico Cimarosa” di via Giotto resta ancora chiuso. Qui si è conclusa la riparazione al soffitto, danneggiato da infiltrazioni che avevano reso inagibili tre aule già tre anni fa. Gli spazi sono ora interessati da lavori di tinteggiatura e, una volta completati, saranno messi nuovamente a disposizione della comunità scolastica. L’apertura ufficiale del Cimarosa è prevista per la prossima settimana, quando anche gli studenti di questo istituto potranno finalmente tornare tra i banchi.