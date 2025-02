“Non mi dimetto, anche se le dimissioni sono sempre dietro l’angolo, perché, come sostiene il sindaco Matacena, siamo sempre sotto esame”. Così l’assessore Orlando De Cristofaro smentisce ai microfoni di Teleclubitalia le voci circolate questa su una sua presunta rinuncia all’incarico, che sarebbe stata presentata nella serata di ieri.

Aversa, De Cristofaro: “Non mi dimetto, tensioni in maggioranza? Tra noi c’è confronto”

Sulle tensioni interne alla maggioranza e sulla decisione di alcuni consiglieri – tra cui Raffaele Oliva e Massimo Palazzo, appartenenti al gruppo “Immagina Aversa” di De Cristofaro – di disertare la seduta consiliare di ieri mattina, l’assessore precisa che “il confronto all’interno della coalizione resta aperto”. Il nodo della discordia sarebbe stata una delibera dell’assessore all’Urbanistica relativa all’Università Vanvitelli, che prevedrebbe la realizzazione di nuovi padiglioni e laboratori, ma che non era inserita tra i punti all’ordine del giorno.

Intanto, nella seduta di questa mattina, oltre all’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (16 voti) il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, un provvedimento atteso in città da anni. Via libera anche alle tariffe di Imu, Irpef e Tari per il 2025, insieme al regolamento per le strisce rosa.