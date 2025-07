Aversa, consigliere Giglio (Forza Azzurra): “Non passo nei moderati. Tensioni tra noi? Tutto chiarito”

AVERSA. Il consigliere comunale Ivan Giglio smentisce le voci di un suo possibile passaggio nel gruppo dei Moderati e ribadisce il proprio impegno in Forza Azzurra. Le indiscrezioni si erano fatte insistenti negli ultimi giorni, complice un clima di tensione all’interno del gruppo consiliare, alimentato anche da una recente discussione tra lo stesso Giglio e il consigliere Di Virgilio. A dare linfa all’ipotesi di un cambio di casacca, anche l’assenza dei membri di Forza Azzurra all’evento “Bicicletta Aversana”, curato proprio da Giglio la scorsa settimana. L’iniziativa ha avuto luogo a Porta Napoli, in via Roma, raccogliendo centinaia di persone che, in sella alle loro bici, hanno attraversato le principali strade della città.