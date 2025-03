Aversa celebra la Giornata Internazionale della Donna con un flashmob e la distribuzione di mimose

Doppio appuntamento nel weekend ad Aversa per la Giornata Internazionale della Donna. Sabato pomeriggio, nell’ambito della manifestazione “Amati” e con il patrocinio del Comune, si è tenuto un flashmob tra piazza Municipio e via Roma. L’iniziativa ha coinvolto le associazioni Wakeup Wuagliù, Ammuina, Younicef, Caritas di Aversa, il Maturando in Crisi e la fondazione Il Coraggio dei Bambini. Domenica mattina, invece, lungo via Roma sono state distribuite mimose a tutte le donne di passaggio.

Il servizio