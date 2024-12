Aversa, Capodanno in piazza: Comune chiederà supporto interforze alla Prefettura

La città di Aversa accoglierà il 2025 all’insegna della musica e del divertimento. In piazza Municipio sarà allestito un palco con DJ set, vocalist e ballerine. Il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Alfonso Oliva, ha sottolineato che si tratta di un evento senza precedenti: “Se vogliamo che Aversa diventi faro dell’hinterland e capitale della cultura, dobbiamo proporre eventi attrattivi come questo. Mi auguro la collaborazione di tutti e spero che non ci siano speculazioni”, ha aggiunto Oliva, facendo anche appello al buon senso degli aversani.

Qualche giorno fa, l’opposizione, le sigle sindacali e la Polizia Municipale hanno sollevato preoccupazioni proprio sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione dell’evento previsto per la notte di San Silvestro. Venerdì scorso, il sindaco Franco Matacena, insieme al comandante della Polizia Locale Stefano Guarino, ha partecipato a un incontro in Prefettura sulla sicurezza e, a breve, stando a quanto apprende Teleclubitalia, il Comune formalizzerà la richiesta di supporto interforze affiché l’ordine pubblico sia garantito durante il Capodanno in piazza Municipio.

Il servizio di Silvia D’Angelo