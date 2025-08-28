Aversa, caos multe Ztl: saltano i pagamenti ridotti, De Michele: “Chieste verifiche”

È polemica ad Aversa sulle notifiche delle multe per la Ztl. A inizio agosto, infatti, decine di cittadini hanno ricevuto avvisi di giacenza, ma senza la possibilità di usufruire dello sconto del 30% previsto dal Codice della Strada per chi paga entro cinque giorni. La società privata incaricata dal Comune per le notifiche ha chiuso per ferie fino al 20 agosto, impedendo di fatto agli automobilisti di ritirare i verbali e saldare la sanzione in forma ridotta.

Al rientro, si sono registrate anche lunghe file davanti alla sede della posta privata in via D’Aragona. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di centrosinistra Mario De Michele, che parla di un vero e proprio “pasticcio” amministrativo: Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di centrosinistra Mario De Michele, che parla di un vero e proprio “pasticcio amministrativo”: “Abbiamo chiesto all’amministrazione – ha spiegato De Michele – di verificare quanto accaduto e valutare se ci siano soluzioni per rimediare, consentendo ai cittadini di pagare il giusto”.