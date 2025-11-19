La proposta di rinominare il Tribunale di Napoli Nord in “Tribunale di Aversa” continua a far discutere, dentro e fuori la città normanna. Per il consigliere Raffaele Oliva si tratta dell’”unico tribunale in tutta Italia che non porta il nome della città che lo ospita”. Per questo, sostiene, “la mozione deve essere portata fino in fondo, perché la volontà dei cittadini aversani deve essere rispettata”.

Aversa, cambio nome al Tribunale: “Si chiami come città. Spostarlo a Giugliano? Questione superata”

L’iniziativa era stata presentata per la prima volta nella precedente amministrazione dal capo dell’opposizione Alfonso Oliva, oggi vicesindaco nella giunta Matacena. Ora la mozione è stata ripresa dal consigliere Raffaele Oliva, che ha sollecitato la trasmissione degli atti al ministero della Giustizia.

Le reazioni contrarie arrivano soprattutto dalla provincia di Napoli, in particolare da Giugliano, la città che in origine avrebbe dovuto ospitare il tribunale. Il consigliere di opposizione giuglianese, Gianluca Pianese, ha invitato il sindaco D’Alterio a chiedere formalmente il trasferimento della struttura nel proprio comune. Alla polemica ha replicato Raffaele Oliva: “Polemiche sterili: è evidente che spostare il tribunale a Giugliano sia impossibile. Sono commenti pretestuosi. La questione è superata: da dieci anni il tribunale è ad Aversa”.