Aversa, domani presso la casa di reclusione “Fair Play per la Libertà – Lo sport che unisce, il rispetto che libera”

Aversa. Domani Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 10.00, presso la Casa di Reclusione “Filippo Saporito” di Aversa, si terrà la manifestazione sportiva “Fair Play per la Libertà – Lo sport che unisce, il rispetto che libera”, una partita triangolare che vedrà scendere in campo la squadra dei detenuti dell’istituto, la rappresentativa di Teleclub Italia e la squadra dell’Amministrazione Comunale di Aversa.
L’iniziativa è promossa dal Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto Penitenziario, il Capo Area Educativa Dott. Angelo Russo e la Pastorale Carceraria coordinata da Don Vincenzo Verde. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di inclusione, dialogo, rispetto reciproco e crescita personale, favorendo momenti di incontro tra il mondo esterno e la realtà penitenziaria. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni civili e politiche, tra cui il Senatore Luigi Nave, il Presidente della Provincia di Caserta, Ing. Anacleto Colombiano, il Consigliere Regionale Marco Villano e il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena.
Squadra Teleclub Italia
Giovanni Francesco Russo (Capitano)
Giovanni Gambardella
Luigi Martorano
Fabio Lamonea
Marco Bottino
Pasquale Rosiello
Ciro Accardo
Raffaele Castellone
Alessio Caiazzo
Andrea Setaro
Mattia Falco
Carlo Caporale
Giuseppe Barra
Squadra Amministrazione Comunale di Aversa
Francesco Di Virgilio
Ivan Giglio
Giovanni Innocenti
Raffaele Oliva
Alfonso Oliva
Marco Girone
Mario De Michele
Raffaele De Gaetano
Federica Nicolò
Mauro Baldascino
Massimo Palazzo
Antonio Mottola
Ad accompagnare la squadra dell’Amministrazione comunale ci saranno anche i consiglieri Federica Turco e Pietro Giglio, insieme agli assessori Elvira Caccavale, Iolanda Dello Margio, Francesco Sagliocco e Francesco Di Palma.
La gara sarà arbitrata dallo stesso Don Salvatore Saggiomo, promotore dell’iniziativa e Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta. «Lo sport è uno strumento educativo straordinario – dichiara Don Salvatore Saggiomo – perché insegna il rispetto delle regole, dell’avversario e della dignità della persona. In carcere assume un valore ancora più profondo: diventa occasione di incontro, di crescita e di speranza. Con questa giornata vogliamo dimostrare che il dialogo e il rispetto possono abbattere ogni barriera.» La manifestazione rappresenta un importante momento di condivisione e testimonia l’impegno delle istituzioni, dell’amministrazione penitenziaria e del territorio nel promuovere percorsi di inclusione, responsabilizzazione e reinserimento sociale.
COMUNICATO STAMPA