“Fairplay per la libertà”, domani la partita al “Filippo Saporito” di Aversa

Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 10.00, presso la Casa di Reclusione “Filippo Saporito” di Aversa, si terrà la manifestazione sportiva “Fair Play per la Libertà – Lo sport che unisce, il rispetto che libera”, una partita triangolare che vedrà scendere in campo la squadra dei detenuti dell’istituto, la rappresentativa di Teleclub Italia e la squadra dell’Amministrazione Comunale di Aversa.

L’iniziativa è promossa dal Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto Penitenziario, il Capo Area Educativa Dott. Angelo Russo e la Pastorale Carceraria, coordinata da Don Vincenzo Verde.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di inclusione, dialogo, rispetto reciproco e crescita personale, favorendo momenti di incontro tra il mondo esterno e la realtà penitenziaria. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni civili e politiche, tra cui:

Sen. Luigi Nave

Ing. Anacleto Colombiano, Presidente della Provincia di Caserta

Marco Villano, Consigliere Regionale

Francesco Matacena, Sindaco di Aversa

Squadra Teleclub Italia

Giovanni Francesco Russo (Capitano)

Giovanni Gambardella

Luigi Martorano

Fabio Lamonea

Marco Bottino

Pasquale Rosiello

Ciro Accardo

Raffaele Castellone

Alessio Caiazzo

Andrea Secato

Mattia Falco

Carlo Caporale

Giuseppe Barra

Squadra Amministrazione Comunale di Aversa

Scenderanno in campo:

Francesco Di Virgilio

Ivan Giglio

Giovanni Innocenti

Raffaele Oliva

Alfonso Oliva

Marco Girone

Mario De Michele

Raffaele De Gaetano

Federica Nicolò

Mauro Baldascino

Massimo Palazzo

Antonio Mottola

Ad accompagnare la squadra dell’Amministrazione Comunale ci saranno anche i consiglieri Federica Turco e Pietro Giglio, insieme agli assessori:

Elvira Caccavale

Iolanda Dello Margio

Francesco Sagliocco

Francesco Di Palma

La gara sarà arbitrata dallo stesso Don Salvatore Saggiomo, promotore dell’iniziativa e Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta.

«Lo sport è uno strumento educativo straordinario – dichiara Don Salvatore Saggiomo – perché insegna il rispetto delle regole, dell’avversario e della dignità della persona. In carcere assume un valore ancora più profondo: diventa occasione di incontro, di crescita e di speranza. Con questa giornata vogliamo dimostrare che il dialogo e il rispetto possono abbattere ogni barriera».

La manifestazione rappresenta un importante momento di condivisione e testimonia l’impegno delle istituzioni, dell’amministrazione penitenziaria e del territorio nel promuovere percorsi di inclusione, responsabilizzazione e reinserimento sociale.

Contatti

Don Salvatore Saggiomo

Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta

📱 Cell.: +39 371 758 7411

✉️ Email: [email protected]

📧 PEC: [email protected]

Ufficio:

Palazzo della Provincia di Caserta

Via S. Lubich, 6