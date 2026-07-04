Orta di Atella, trita l’amianto e lo scarica in strada: denunciato un operaio edile dalla Polizia Provinciale

Avrebbe smaltito illegalmente rifiuti pericolosi, tra cui amianto triturato, abbandonandoli lungo una strada di Orta di Atella invece di conferirli in un impianto autorizzato. Per questo un operaio edile, residente a Caivano e dipendente di un’impresa con sede a Salerno, è stato denunciato dalla Polizia Provinciale di Caserta nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre scaricava dal proprio furgone numerosi sacchi contenenti materiale di risulta proveniente da lavori di ristrutturazione. Tra i rifiuti è stata rinvenuta anche una consistente quantità di amianto frantumato, altamente pericoloso per la salute.

Gli accertamenti, coordinati dal comandante della Polizia Provinciale, colonnello Biagio Chiariello, hanno permesso di risalire all’origine del materiale. Secondo quanto ricostruito, l’operaio aveva eseguito lavori presso la propria abitazione estiva a Castel Volturno, dove aveva rimosso una vecchia copertura in eternit, successivamente sostituita con una tettoia in lamiera. Per verificare la provenienza dei rifiuti, gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, riscontrando la rimozione della copertura in amianto. Messo di fronte alle prove raccolte, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per abbandono di rifiuti pericolosi, oltre alla sospensione della patente di guida.

Il Comune di Orta di Atella è stato informato per procedere alla bonifica dell’area e al successivo recupero delle spese nei confronti del responsabile. Il costo degli interventi di rimozione e smaltimento in sicurezza del materiale è stato stimato in circa 10 mila euro. L’operazione rientra nelle attività di controllo svolte dalla Polizia Provinciale di Caserta per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e tutelare l’ambiente e la salute pubblica.