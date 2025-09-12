Avvicendamento ai vertici della Compagnia Carabinieri di Aversa. A prendere il comando sarà il capitano Fabrizio Bizzarro, 36 anni, che subentra al tenente colonnello Ivano Bigica, destinato a un nuovo incarico dopo l’esperienza in città.
Aversa, cambio al vertice dei Carabinieri: arrivano capitano Bizzarro e maggiore Perrone
Originario della Campania, Bizzarro proviene dalla Compagnia di Nicosia, in provincia di Enna, dove ha operato negli ultimi quattro anni distinguendosi per la capacità di coordinare le attività sul territorio e per l’impegno nella lotta alle infiltrazioni criminali in un’area particolarmente delicata, a cavallo tra più province siciliane.
Contestualmente, ad Aversa approda anche il maggiore Paolo Perrone, che lascia la guida della Compagnia di Latina per assumere un ruolo di rilievo al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri della città normanna.