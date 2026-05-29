Aversa, controlli interforze al centro: sanzioni e chiusa attività per gravi carenze igienico-sanitarie

Proseguono ad Aversa i controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione al centro urbano e ai luoghi maggiormente interessati da fenomeni di illegalità.

L’operazione ha coinvolto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, il Reparto Prevenzione Crimine Campania, il personale del Servizio Veterinario del Distretto Liburia Area B e la Polizia Locale, impegnati in una serie di verifiche finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e al rispetto delle normative vigenti.

Nel corso dei controlli, concentrati soprattutto su attività del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, sono state accertate diverse irregolarità legate alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla conformità delle strutture. In particolare, per un esercizio commerciale è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. In un secondo locale, invece, sono state contestate sanzioni amministrative ed è stata notificata una diffida a regolarizzare le violazioni riscontrate.

L’attività di controllo ha portato inoltre all’identificazione di 76 persone, di cui 19 già note alle forze dell’ordine, e alla verifica di 23 veicoli. Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, un cittadino straniero privo di un valido titolo di soggiorno è stato raggiunto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta, cui è seguito l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di monitoraggio e prevenzione predisposto dalle forze dell’ordine per rafforzare i livelli di sicurezza e garantire il rispetto delle regole sul territorio cittadino.