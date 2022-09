Sparito ad Aversa in via Orabona. Si sono vissuti momenti di paura nella città normanna nel pomeriggio di ieri. Un bambino di pochi anni era sparito e i genitori si erano subito attivati per mettersi alla ricerca del piccolo.

Aversa, bambino sparisce nel nulla: poi il felice epilogo. “Ho fatto uno scherzo”

Teatro della vicenda è via Orabona, nei pressi dell’Arco dell’Annunziata, nel cuore di Aversa. Nella giornata di ieri, 5 settembre – come racconta Casertace.it – due genitori hanno lanciato l’allarme nel quartiere perché avevano perso di vista il figlioletto. Il bambino non rispondeva più ai richiami di mamma e papà e non era nella sua stanza. Da lì sono partite ricerche serrate in tutte le vie della zona. La famiglia temeva che avesse lasciato casa autonomamente sfuggendo al controllo degli adulti e si fosse diretto in strada. Alla fine, però, il ragazzino è “riapparso” a casa.

L’epilogo

Da quanto costruito il minorenne si era nascosto per fare uno scherzo ai genitori. Uno scherzo però durato troppo a lungo, che ha mandato in apprensione mezzo quartiere e sembra abbia coinvolto anche altri residenti impegnati nelle ricerche. Per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine ma il piccolo avrà dovuto sopportare una doverosa ramanzina da mamma e papà per quanto avvenuto.