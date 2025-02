Aversa, allarme polveri sottili: dal 9 febbraio stop alle auto, partono le domeniche ecologiche

È allarme polveri sottili ad Aversa, con valori superiori alla media. Così l’amministrazione Matacena corre ai ripari con le sei domeniche ecologiche, a partire dal 9 febbraio, per ridurre le emissioni inquinanti e sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria.

Aversa, allarme polvere sottili: dal 9 febbraio stop alle auto, partono le domeniche ecologiche

La decisione – fa sapere in un post l’assessora all’Ambiente, Olga Diana – arriva dopo l’analisi dei dati della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria, che, alla data del 26 gennaio 2025, ha registrato già 9 sforamenti del limite giornaliero di PM10, a fronte dei 35 consentiti nell’intero anno. Per questo motivo, il sindaco Franco Matacena ha firmato un’ordinanza, datata 29 gennaio, che dispone il blocco del traffico veicolare nelle seguenti giornate e fasce orarie: domenica 9 e 23 febbraio, domenica 16 e 23 marzo, domenica 27 aprile, domenica 18 maggio.

Il divieto sarà in vigore dalle 9 fino alle 13 e riguarderà tutti i veicoli privati destinati al trsporto di persone e merci. Alcune arterie cittadine, tuttavia, resteranno escluse dalle limitazioni alla circolazione. Tra queste: Piazza Mazzini, Via Atellana, Via D’Acquisto, Via dell’Archeologia, Via Di Giacomo, Via Diaz, Via Fermi, Via Garofano, Via Gramsci, Via Madonna dell’Olio, Via Nobel, Via Pastore, Via Saporito, Via Torrebianca, Viale della Libertà, Viale Europa, Viale Kennedy e Viale Olimpico.