Aversa, al via la verniciatura dei dossi in via Nobel: saranno segnalati come attraversamenti pedonali

Aversa. Sono iniziati questa mattina i lavori di verniciatura dei dossi artificiali installati lungo via Nobel, la strada che collega la zona orientale della città con il centro e, in particolare, con l’ospedale Moscati. Il primo intervento è stato eseguito all’altezza dell’ingresso della zona cimiteriale.

L’intervento arriva dopo le polemiche sollevate dagli automobilisti, che avevano contestato la scarsa visibilità dei rallentatori, realizzati con lo stesso colore dell’asfalto e, secondo le segnalazioni, privi di un’adeguata segnaletica verticale.

L’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Sagliocco, fa sapere che tutti i dossi presenti lungo via Nobel saranno progressivamente verniciati. I rallentatori saranno trasformati in attraversamenti pedonali rialzati, con la realizzazione della segnaletica orizzontale, così da renderli maggiormente visibili a chi percorre quotidianamente l’arteria stradale. Via Nobel continua tuttavia a essere al centro delle polemiche. Negli ultimi mesi la strada è stata già oggetto di discussioni per il fenomeno della sosta selvaggia sui nuovi marciapiedi e per la realizzazione della pista ciclabile, che ha comportato il restringimento della carreggiata.