Si era barricato all’interno di un’attività commerciale di via Costantinopoli, ad Aversa, dopo una lite con alcuni connazionali, ma i controlli della Polizia di Stato hanno portato alla scoperta che era destinatario di un precedente provvedimento di espulsione mai eseguito. Per questo un cittadino tunisino di 24 anni è stato denunciato e accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria, a Roma.

Aversa, si barrica in un locale dopo una lite: 24enne tunisino accompagnato al Cpr di Roma

L’episodio si è verificato nella notte tra il 20 e il 21 luglio, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite tra cittadini stranieri all’interno di un esercizio commerciale di via Costantinopoli.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane tunisino barricato nel locale nel tentativo di sottrarsi al diverbio scoppiato poco prima. Privo di documenti di identità, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Dalle verifiche è emerso che il 24enne aveva diversi precedenti di polizia e che non aveva ottemperato a un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Enna nel giugno scorso.

Avviate procedure per il rimpatrio

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per l’inosservanza del provvedimento di espulsione. Successivamente, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, è stato accompagnato al Cpr di Ponte Galeria, dove rimarrà a disposizione delle autorità competenti per il completamento delle procedure di rimpatrio. L’intervento rientra nei controlli che la Polizia di Stato sta intensificando sul territorio di Aversa nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare.